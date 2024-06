25 lat po wizycie Jana Pawła II w Toruniu. Tak ją wspominają organizatorzy

Jan Paweł II w Toruniu: to było wielkie wyzwanie dla organizatorów

Ks. Stanisław Majewski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny, wówczas ekonom kurii diecezjalnej toruńskiej wspominał, że już podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1997 roku było wiadomo, że podczas kolejnej Jan Paweł II odwiedzi Toruń. "Cynk" dał biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Jan Chrapek. Kierował on kościelnym komitetem organizującym papieskie wizyty w Polsce.

- Oficjalne zaproszenie do Torunia zostało przekazane Ojcu Świętemu podczas toruńskiej pielgrzymki do Watykanu w lutym 1998 roku. Przygotowania do wizyty rozpoczęły się w maju tego samego roku. Komitet organizacyjny pojechał do Kalisza, by zapoznać się z tamtejszymi doświadczeniami w przygotowaniach do takiego wydarzenia - opowiadał ks. Stanisław Majewski.

Kościelny komitet organizacyjny m.in. przeprowadził konkurs na projekt ołtarza, który miał stanąć na lotnisku. Wygrał ten autorstwa toruńskiego architekta Andrzeja Ryczka. Ołtarz jego projektu nawiązywał do gotyckich łuków w najstarszych toruńskich kościołach. Głównym elementem jego wystroju była replika Drzewa Życia, w powiększonym rozmiarze, z kościoła św. Jakuba.

Po 25 latach w Centrum Dialogu spotkali się organizatorzy wizyty papieża Jana Pawła w Toruniu. Wśród uczestników spotkania byli biskup senior diecezji toruńskiej Andrzej Suski, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki i przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz Piotr Lampkowski

- Biskup Andrzej Suski zdecydował, by nie były to dzieła jednorazowo wykorzystane, ale by były trwałymi pamiątkami po wizycie Ojca Świętego. W efekcie koncepcja ołtarza została wykorzystana przy budowie kościoła pw. bł. ks. Frelichowskiego przy ulicy Szubińskiej, a replika Drzewa Życia znajduje się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny. Sama wizyta Ojca Świętego była oczywiście wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym. Ugościć trzeba też było około dwustu osób z orszaku papieskiego, w tym około stu biskupów - mówił ks. Stanisław Majewski.