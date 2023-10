Kolejny problem na placu NOT-u! Nie tylko samochody stoją w korkach na światłach

- Zgodnie z rozkładem tramwaje powinny w trzy minuty przejechać odcinek od targowiska do alei Solidarności, ale czasem tyle zajmuje samo czekanie na zielone światło - napisał do nas pan Daniel. - A dodatkowo, o ile auta mają zielone całkiem długie, to dla tramwajów trwa ono dosłownie kilka sekund. Byłem świadkiem, jak na Szosie Chełmińskiej na wysokości kina tramwaj czekał aż dostanie zielone światło pozwalające na wjazd w aleję Solidarności. W "międzyczasie" zielone dostały i samochody jadące od strony Czerwonej Drogi, i piesi, i samochody jadące w prawo, a tramwaj ciągle stał i stał. W drugą stronę jest nie lepiej. Nie dość że na zielone czeka się bardzo długo, to jeszcze jest ono tak krótkie, że tworzą się w węźle przesiadkowym całe korki autobusów i tramwajów wyjeżdżających z niego na plac NOT-u, bo w godzinach szczytu jest ich tam pełno. Na jeden raz przejadą maksymalnie dwa. Kiedyś tramwaj, którym jechałem, stał 2,5 minuty na czerwonym, a jak już zapaliło się zielone, to okazało się, że oprócz niego przejechał jeszcze tylko jeden autobus, a trzy kolejne już zostały. Innym razem w kolejce na przejazd przez światła od strony starówki stały najpierw dwa autobusy, potem tramwaj, a za nim kolejne dwa autobusy. Jak w końcu zapaliło się zielone światło, to przejechały dwa pierwsze autobusy, a tramwaj już nie zdążył. Za drugim razem przejechał tylko tramwaj. Ostatnie dwa autobusy przejechały za trzecim razem, mając za sobą już jakieś sześć minut czekania. Oczywiście za nimi w tym czasie pojawiły się już kolejne.