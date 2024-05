Kompost z plastikiem. Czytelnicy alarmują w sprawie budowy nowego ronda

Kosiarz za śmieciarzem

- Moją uwagę zwróciło to, że po raz kolejny ubył nam kawałek przydrożnej zieleni – mówi pan Jacek, który na pole za komunalnym jeździ polatać dronem. - Okazało się, że firmie, która robiła wycinkę, widocznie nie opłacało się wcześniej wyzbierać tych ton śmieci, które przez lata zebrały się w krzakach. Bo tam były nie tylko odpadki wyrzucane przez kierowców, ale i po chamsku podrzucone worki ze śmieciami. Wszystko to zostało przemielone. I co teraz z tym zrobią? Zrzucą na wysypisko z odpadami bio? Może zostawić to w niezmienionej formie i pokazywać jako podręcznikowy przykład uwalniania plastiku do gleby?