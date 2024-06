Przedwojenne ławki na osiedlu ZUS i zgrzybiały toruński Grzyb doczekają się remontu

"Wchodzimy wejściem od strony ulicy Matejki. Równiutka jak stół, wyasfaltowana droga przecina teren domów z zachodu na wschód. Droga ta przecina na pół dwa obszerne dziedzińce mające wygląd niezwykle pociągający, w całem tego słowa znaczeniu „europejski”. Są to obszerne place podzielone na trawniki, ścieżynki do spacerów, placyki zabaw dla dzieci z piaskiem i basenami z wodą - donosiło "Słowo Pomorskie" we wrześniu 1933 roku. - Istny raj dla dziatwy! Na każdym dziedzińcu na obu krańcach po pięć wygodnych ławek dla odpoczynku. W środku między dziedzińcami specjalne pawilony zamknięte mieszczą kubły do śmieci domowych. Estetycznie, praktycznie i co najważniejsze - higjenicznie! Później pawilony te porośnięte będą pnączami. Podniesie to jeszcze bardziej estetyczny wygląd dziedzińców".