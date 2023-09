Koncert Doogiego White’a w Hard Rock Pubie Pamela. Bilety już w sprzedaży

Koncert w Hard Rock Pub Pamela

Doogie White

Doogie White to legendarny „głos” najwybitniejszych gitarzystów świata oraz absolutnie niezwykła postać, pośród rockowej estrady. Jest to szkocki wokalista, który nagrał ostatnią studyjną płytę z legendarnym zespołem RAINBOW.

W 2001 roku Doogie White dołączył do wirtuoza Yngwie Malmsteen`a i jego RISING FORCE, z którym to nagrał dwa albumy oraz koncertował intensywnie przez siedem następnych lat. W późniejszym okresie koleje losów związały go z wielkim Michaelem Schenkerem, gitarzystą SCORPIONS oraz UFO. Kolaboracja zaowocowała dwoma studyjnymi oraz koncertowymi albumami z Michael Schenker`s TEMPLE OF ROCK oraz była kontynuowana w kolejnych odsłonach solowej twórczości Schenker`a.

Doogie White jest jednym z najbardziej zapracowanych wokalistów rockowych. W jego muzyczną biografię wpisuje się również wspólne koncertowanie z absolutnymi ikonami, m.in. Jonem Lordem (DEEP PURPLE), wykonując legendarne partie wokalne podczas epickich koncertów z serii „Concerto for Group and Orchestra”. Doogie White obecnie nagrywa oraz występuje ze słynnym ALCATRAZZ, w którym grali tacy giganci jak Steve Vai, wyżej wspomniany Yngwie Malmsteen oraz były wokalista RAINBOW Graham Bonnet. W 2020 roku nagrał z polskim gitarzystą Bartoszem „Bratkiem” Wójcikiem utwory „The Machine” oraz „All I`ve Known”, które znalazły się na albumie solowym „Bratka” („The Book Of Life”).