Koncert Louis Matute Jazz Quartet w Hard Rock Pubie Pamela

Gdy muzyka wybrzmiała, jeszcze długo po występie trwały rozmowy zauroczonych słuchaczy z artystami. Wydarzenie będzie retransmitowane na antenie Radia PiK.

O magicznym wieczorze w Hard Rock Pubie Pamela, oraz polskiej trasie koncertowej, opowiedział lider projektu – Louis Matute:

„Byłem bardzo podekscytowany trasą w Polsce, ponieważ mieliśmy to zrobić od dwóch lat, ale zostało wszystko odwołane z powodu Covidu, a potem z powodu wybuchu wojny na Ukrainie.

To błogosławieństwo spotkać tutaj tych wszystkich ludzi i zobaczyć ich entuzjazm dla muzyki jazzowej. Nasz koncert w Pameli był dla nas naprawdę zastanawiający, ponieważ odbył się w Hard Rock Pubie, więc myśleliśmy, że ludzie nie są przyzwyczajeni do muzyki jaką tworzymy. Byliśmy zaskoczeni. To był udany koncert i poznaliśmy tam naprawdę wspaniałych ludzi. Generalnie we wszystkich miejscach, w których do tej pory byliśmy, zostaliśmy ciepło przyjęci, i to jest dla nas najważniejsze. Album "Our Folklore" jest o tym, by być świadomym, że kreowanie oznacza stwarzanie małych, efemerycznych wspólnot i osobistego folkloru. Osobiście uważam, że ważnym jest aby uświadomić to sobie, a następnie zaakceptować jako coś wartościowego. Ta koncepcja ma zastosowanie tutaj w kontekście tej trasy. Za każdym razem, gdy gramy koncert, każde miejsce ma swoją własną specyfikę, a publiczność ma swoją unikatową, zbiorową osobowość, która sprawia, że ten moment jest wyjątkowy - więc na pewno dostosowujemy muzykę i piosenki do miejsca. W ten sposób każda osoba i szczegóły tej chwili – muzycy, publiczność, miejsce, ludzie baru – są ważni i towarzyszą muzyce.