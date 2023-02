"Kręci się?!" - nowy musical w Teatrze Muzycznym w Toruniu. Czy Kopernik miał partnerkę?

"Może trzeba spojrzeć na Kopernika i jego odkrycie z perspektywy czasu - czy rzeczywiście jego teoria miała tak duże znaczenie? Co by było, gdyby nie dokonał tego odkrycia? Dlaczego płaskoziemcy nie mają racji? A co z plotkami o jego partnerce i rodzinie? To trzeba wyjaśnić! W centrum zamiast Słońca postawimy Mikołaja Kopernika i to właśnie wokół niego zakręci się cały świat" - zapowiada teatr.