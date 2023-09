Książnica Kopernikańska to nie tylko książki. To również e-booki oraz klub poetycki. Skorzystać może niemal każdy!

Czy czytelnictwo w Toruniu maleje?

- Z przyjemnością obserwuję, że od jakiegoś dłuższego czasu obserwuję przypływ nowych czytelników. Są to osoby młode. Jeżeli chodzi o książki, jest to jak najbardziej fantastyka. Ogromną popularnością cieszy się również dział z powieściami graficznymi. Widać ten wzrost czytelnictwa w statystykach. Dotyczy to zarówno liczby osób nowo zapisanych, jak i w ilości wypożyczanych książek.

Czym jest Legimi?

W zasadzie Legimi to największa dostępna w Polsce baza e-booków i audiobooków. Zwyczajowo dostępna jest na zasadzie abonamentu, który co miesiąc trzeba odnawiać (podobnie jak w przypadku platform streamingowych typu Netflix czy HBO Max). Popularność platformy wzrosła wraz z większa popularyzacją czytników, jednak korzystać można z niej na laptopie, komputerze stacjonarnym, a także na smartfonach - tu potrzebna jest jednak odpowiednia aplikacja, której zainstalowanie jest darmowe. Dopiero zyskanie dostępu do zbiorów Legimi lub odnowienie dostępu wymaga płatności.

Legimi w Książnicy Kopernikańskiej

Jeszcze do sierpnia czytelnicy po darmowe kody mogli zgłaszać się drogą mailową. Jednak od września Książnica Kopernikańska wróciła do oryginalnego sposobu przyznawania kodów Legimi osobom, które zgłoszą się bezpośrednio do głównej siedziby biblioteki lub do jednej z filii.