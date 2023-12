Tak działa Pracownia Konserwacji Zabytków w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu! [WIDEO]

Książkowe zabytki i nowoczesny sprzęt

Pracownia Konserwacji Zabytków jest jednym z nietypowych miejsc na mapie Torunia. I choć na co dzień nie jest dostępna dla torunian na co dzień, warto wiedzieć, co dzieje się w jej murach. A dzieje się naprawdę wiele. Każdego dnia specjalistki ds. zabytkowego księgozbioru prowadzą badania nad stanem książek, najczęściej tych zabytkowych, choć jak potwierdzają, zdarza się, że naprawiają także te, które do stania się zabytkiem mają jeszcze wiele lat. Badają strukturę papieru, naprawiają to, co naprawione musi zostać, wykorzystując przy tym metody znane już w średniowieczu, np. klej pozyskany z mieszaniny mąki, który nie tylko jest niezwykle trwały, lecz przede wszystkim jest w pełni odwracalny. Zastosowanie współczesnych klejów do zabytkowych ksiąg mogłoby źle wpłynąć na stan zabytku.