Toruń. Terminy budowy dwóch newralgicznych szkół nie są zagrożone

Zdecydowanie szybciej powstanie placówka na lewobrzeżu. SP 12 przy Strzałowej miała być wg pierwotnych założeń skończona 25 listopada tego roku, ale sam wykonawca, firma Strabag, zobowiązał się, że skończy prace do 30 czerwca.

- I wszystko wskazuje na to, że dotrzyma obietnicy - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów. - Nie mamy żadnych sygnałów, by miał jakiś poślizg. Od kwietnia ruszy do akcji pani dyrektor Barbara Iwanowska, na głowie której będzie zakup wyposażenia i skompletowanie kadry nauczycielskiej. Od nowego roku szkolnego placówka będzie gotowa, by przyjąć uczniów i przedszkolaków.