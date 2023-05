Które długi przedawnią się w 2023 roku? Nie będziesz musiał ich spłacać! Zobacz listę!

Każdy, kto wpadnie w spiralę zadłużenia, dobrze wie, jak trudna jest to sytuacja. W dramatycznych momentach zdarza się, że przestajemy mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, czy zdołamy spłacić swoje zobowiązania. Są sytuacje, w których obowiązujące nas długi przestaną się liczyć. To zależeć będzie w głównej mierze od postawy wierzyciela. Jeśli wierzyciel przez kilka lat nie będzie domagać się zwrotu pożyczki lub kredytu, straci możliwość odzyskania pieniędzy. Kiedy tak się dzieje? Jakie zasady obowiązują w kwestii przedawnienia długów? Sprawdź!

Na czym polega przedawnienie długów?

Czym w ogóle jest to przedawnienie długów? Następuje to w sytuacjach, gdy wierzyciel nie próbował wyegzekwować od klienta zaległych należności. Prawo przewiduje tu określony czas, jaki musi opłynąć. Co więcej, raz bieg przedawnienia długu może zostać wstrzymany, jeśli rozpocznie się mediacja, dług zostanie zaakceptowany lub zostanie wniesiona sprawa do sądu. Co najważniejsze, ignorowanie wiadomości, prób kontaktu wierzyciela nie jest sposobem na przedawnienie długu. Zapisy o podjętych próbach kontaktu będą wykorzystane w sądzie, więc pożyczkobiorca będzie musiał spłacić zobowiązanie. Jeśli jednak pożyczkodawca nie będzie się kontaktować, już po kilku latach dojdzie do przedawnienia się długu.

Co oznacza, że dług został przedawniony?

Sam fakt przedawnienia długu nie oznacza, że ten nagle zniknął. Sąd ma prawo całkowicie uchylić zobowiązanie, jeśli wniesie się sprawę do sądu. Tu od 2018 roku obowiązują przepisy przyśpieszające cały ten proces. Przedawnienie następuje o wiele szybciej. Pomimo przeterminowania długu, sąd wciąż może nakazać jego spłatę, powołując się na "względy słuszności". Należy jednak zaznaczyć, że dzieje się to niezmiernie rzadko. Z zasady sąd uznaje przedawnienie długu.

UWAGA! Te długi nie ulegają przedawnieniu! Koniecznie je sprawdź!

Jak sprawdzić, czy dług jest przedawniony?

Informacje o zadłużeniach znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej. Informacje o zadłużeniu mogą tam widnieć pomimo tego, że dług został przedawniony. W takim przypadku najlepiej zażądać usunięcia wpisu o nich. Kodeks Cywilny uwzględnia istnienie instytucji przedawnienia roszczeń, co umożliwia uniknięcie zapłaty w określonych warunkach.

Czy warto czekać na przedawnienie długów?

Jeszcze do 2018 roku maksymalny czas przedawnienia mógł wynosić nawet 10 lat. Teraz jest to skrócone do 6 lat, choć najwięcej długów przedawnia się już po 3 latach! A czy opłaca się na to czekać? Co do zasady lepiej jest terminowo opłacać zobowiązania. W przypadku trudnej sytuacji finansowej można mieć nadzieję, że zdoła się uniknąć jakichś długów. Należy jednak pamiętać, że bieg przedawnienia z łatwością może być przerwany, a niepłacone zobowiązania mają tendencję do narastania. Dlatego też złą postawą jest zakładanie, że wszystko się nam przedawni. Jeśli tylko jest taka możliwość, trzeba jak najszybciej spłacać zobowiązania. Alternatywą może być również np. konsolidacja zobowiązań.

Czy komornik może egzekwować dług przedawniony?

Z zasady komornik nie podejmuje się sprawdzenia, czy doszło do przedawnienia się długu. Jeśli zajmuje się on ściąganiem przedawnionego długu, trzeba złożyć specjalny wniosek udowadniający, że wierzyciel przegapił czas na roszczenie. Tylko tak można umorzyć egzekucję długu. Z kolei prawomocnie stwierdzony u komornika dług jest przedawniony po 10 latach.

Które długi się nie przedawniają?

Prawo zakłada sytuacje, w których długi NIGDY się nie przedawnią. Niezależnie od tego, ile lat minie bez domagania się ich spłaty, gdy wierzyciel w końcu sobie o tym przypomni, dług musi być spłacony. Jest to rzadkie, jednak obowiązuje w kilku typach. Po pierwsze dotyczy to roszczeń innych niż majątkowe - oznacza to, że alimenty nie ulegają przedawnieniu! Po drugie obowiązuje to w części kapitałowej kredytów hipotecznych - przedawnienie dotknie samych odsetek, część kapitałowa jednak nie ulegnie przeterminowaniu.

Od jakiej daty liczy się przedawnienie długu?

Początek biegu przedawnienia się długów rozpoczyna się od daty, na którą wyznaczono spłatę długu (ew. datę podjęcia próby odzyskania pieniędzy). Nieco inaczej wygląda sprawa długów podatkowych - tu uwzględnia się datę końca roku kalendarzowego, w którym mają być one zapłacone. Z zasady data przedawnienia jest wyznaczana na kilka lat po rozpoczęciu biegu przedawnienia, choć przeterminowanie prawnie następuje na koniec roku kalendarzowego. Należy jednak pamiętać o tym, że czas oczekiwania jest zależny od rodzaju długu. W galerii przygotowaliśmy zestawienie rodzajów długów i czasu, po jakim ulegają przedawnieniu.

Pamiętajmy, że podjęcie działań zmierzających do odzyskania pieniędzy przerywa bieg przedawnienia.