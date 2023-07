Kujawsko-Pomorskie Dni św. Jakuba. Już w niedzielę wielka impreza w Toruniu

Wydarzenie ma na celu promocję Szlaku Św. Jakuba, jego ogromnego potencjału turystycznego. Nie wszyscy wiedzą, że to najstarszy szlak pątniczy w Europie łączący w sobie walory historyczne, przyrodnicze i kulturalne. Co ważne, Toruń wraz z Sanktuarium św. Jakuba stanowi jego centrum w województwie kujawsko-pomorskim.

Najpierw recital, potem bieg

Niedzielna impreza rozpocznie się o godz. 9.15 w Szafarni. Na tę wczesną godzinę zaplanowano recital fortepianowy z najpiękniejszymi kompozycjami Fryderyka Chopina. Wysłuchają go uczestnicy Camino Polaco Półmaratonu, którego trasa biegnie od Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni do Torunia (zawodnicy biec będą z miejscowości Brzozówka do Torunia - na Rynek Nowomiejski). Na miejsce startu z Szafarni zostaną przewiezieni autokarami.

Zmagania biegaczy będzie można śledzić na żywo dzięki ustawionemu w miejscu imprezy telebimowi. To pozwoli powitać ich brawami. Uczestnicy półmaratonu otrzymają medale w kształcie muszli.