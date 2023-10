Kujawsko-Pomorskie. Matki kontra ojcowie: walki o alimenty w sądach. Przez inflację!

Według niektórych sędziów już sama ona właśnie i rosnące koszty utrzymanie dziecka mogą uzasadniać podniesienie wysokości alimentów. Według innych - nie. Szczególnie, jeśli inflacja uderzyła też w budżet rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Inflacja i rosnące koszty życia uderzyły w obie strony: tak w matki, jak i w zobowiązanych do alimentacji ojców (odwrotne sytuacje są bardzo rzadkie). Stąd rosnąca już kolejny rok liczba spraw alimentacyjnych w sądach rodzinnych, także w Kujawsko-Pomorskiem, dotyczącym ich podwyższenia lub obniżenia, z powoływaniem się na inflację właśnie. Co symptomatyczne, o zmiany wnoszą rodzice, którzy mają orzeczone alimenty zaledwie rok-dwa temu.

Historia nauczycielki spod Brodnicy i ojca pracującego w Anglii

Pani Monika ma 38 lat i w jest nauczycielką w samorządowym przedszkolu w okolicy Brodnicy. Zarabia skromnie - razem z dodatkami to 3.500 zł na rękę. Samodzielnie wychowuje 13-letniego syna Stasia. Tak jest od rozwodu, orzeczonego przez Sad Okręgowy w Toruniu w lutym 2020 roku. Przy tej okazji zasądzono też alimenty od ojca na rzecz dziecka w wysokości 600 zł miesięcznie.

Matka wniosła o podwyższenie alimentów do kwoty 1250 zł powołując się przede wszystkim na rosnące koszty życia i zwiększające się wraz z wiekiem potrzeby dorastającego syna. Ojciec w odpowiedzi na pozew powiedział zdecydowanie "nie". Przekonywał, że wspiera syna pozaalimentacyjnie, a poza tym jego sytuacja ekonomiczna pogorszyła się. Rzekomo do tego stopnia, że wręcz rozważał wnioskowanie do sądu o obniżenie alimentów.