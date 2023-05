Ponad 282 tysiące złotych - taki dochód z pracy osiągnął w ciągu minionego roku Piotr Całbecki, marszałek województwa. Marszałek nie ma jednak żadnych oszczędności. Za to ma do spłaty dwa kredyty we frankach szwajcarskich i jeden złotówkowy...

Zobacz wideo: Ogródki letnie na starówce

Przez cały rok 2022 praca przyniosła marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu dokładnie 282 tysiące 674 zł dochodu. Dowiadujemy się tego z upublicznionego właśnie w urzędowym BIP-ie najnowszego oświadczenia majątkowego marszałka. Samorządowiec nie wylicza, czy na tę sumę składa się np. jakaś nagroda jubileuszowa. Pisze po prostu, że to "dochód z tytułu dochodu o pracę". W poprzednim oświadczeniu marszałek wykazywał, że przez cały rok 2021 praca przyniosła mu 193 tysiące 113 zł dochodu (dodatkowe 44 tys. zł miał ze sprzedaży samochodu).

Jaki majątek posiada marszałek Piotr Całbecki? Jakie kredyty spłaca?

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego nie ma żadnych oszczędności. Rok wcześniej zresztą wykazywał identyczny stan rzeczy. Ale, rzecz oczywista, pewien majątek posiada. Od razu zaznaczmy, że to wspólnota majątkowa z żoną.

Dom? Piękny! Ma 330 mkw. powierzchni i warty jest 900 tys. zł. Poza tym Piotr Całbecki wykazuje, że posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 2 ha, zabudowane siedliskiem. Wartość tego gospodarstwa to 50 tys. zł. Żadnych innych nieruchomości marszałek nie posiada. Nie ma też prywatnego auta na własność. Ma za to do spłaty trzy kredyty. Dwa z nich to kredyty hipoteczne, zaciągnięte na budowę domu w Banku Millenium. Równe raty marszałek ma spłacać do 2036 roku. Zostało mu jeszcze do spłacenia ponad 139 tysięcy franków szwajcarskich (CHF). Trzeci kredyt to zobowiązanie zaciągnięte już złotówkach, na sfinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Ten kredyt marszałek ma spłacać do 2031 roku. Saldo zadłużenia na koniec minionego roku wynosiło tutaj ponad 131 tys. zł.

Jaki majątek i dochody ma wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski?

Pięknym dochodem z pracy za rok 2022 pochwalić może się również Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Wyniósł on dokładnie 151 tysięcy 684 zł. Poza tym wicemarszałek w oświadczeniu wykazuje jeszcze dochód ze świadczenia "500 plus" - 6 tysięcy zł za cały rok. (Rok wcześniej ten dochód miał wyższy, bo przekraczający 238 tys. zl, ale wówczas obejmował on też obok pensji i innych wpływów nagrodę jubileuszową za 40-lecie pracy).

Zbigniew Ostrowski na czarną godzinę odłożone ma: 77 tys. 150 złotych, 6 tys. 655 euro, 57 dolarów i 20 funtów. Wszystko to wspólnota majątkowa z żoną, podobnie zresztą jak inne składowe jego majątku. W polisach ubezpieczeniowych natomiast wicemarszałek ma ulokowane 15 tys. 392 zł. Nieruchomości? Samorządowiec wykazuje w oświadczeniu mieszkanie o powierzchni 90mkw. i wartości 450 tys. zł. Z adnotacją, że to majątek odrębny, a prawo własności obejmuje 50, 23 proc. udziału. Samochód? Posiada - marki Opel Crossland X (rocznik 2018). Inne cenne dobra? Brak. Wicemarszałek województwa ma jednak do spłaty kredyt zaciągnięty na zakup auta (44 tys. 526 zł). Do spłacanie zostało mu ponad 18 tys. zł. Poza tym Zbigniew Ostrowski oświadcza, że ma kartę kredytową w banku Millenium z limitem do 12 tys. zl, z którego wykorzystał 817 zł.

Dochody i majątek drogiego wicemarszałka - Zbigniewa Sosnowskiego - przedstawimy w kolejnej publikacji, razem z dochodami pozostałych członków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.