Kujawsko-Pomorskie. Pięciu terytorialsów z regionu zostało oficerami. Złożyli ślubowanie w Warszawie

- To była chwila, której nie zapomnę do końca życia. Ogromne znaczenie miało dla nas przede wszystkim miejsce promocji, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. To, że przysięgaliśmy przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w asyście Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - powiedział ppor. Wojciech, żołnierz 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.