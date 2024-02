Kupcy z targowiska przy Szosie Chełmińskiej martwią się o swój los

- Niestety, do dzisiaj (piątek, 2 lutego - przyp. red.) nie ma żadnego odzewu - mówi Jarosław Dziedzic, handlujący na targowisku od 1991 roku - Zupełnie nie wiemy, co dalej z nami będzie. Co my zrobimy, jeśli ludzie nie będą mieli gdzie parkować? Kto przyjedzie na rynek, jeśli nie zaparkuje obok? Jest parking przed głównym wejściem, ale za mały, korzystają z niego również osoby, które przyjeżdżają do urzędu skarbowego czy starostwa. Dlatego złożyliśmy to pismo, żeby się spotkać i ludzie z urzędu miasta powiedzieli nam, co chcą z nami zrobić. Bo chyba nie zamierzają zlikwidować targowiska? Minęły dwa tygodnie, a my nadal nic nie wiemy, nikt z nami nie rozmawiał na ten temat. Były pogłoski, że sprawa stanie na ostatniej sesji rady miasta, ale z tego, co wiem, tak się nie stało. Nie wiemy, kiedy zamkną tę część targowiska, na której obecnie handlujemy. Nawiasem mówiąc - budowa na pewno trochę potrwa. Nie wiemy nawet, czy zmiany na targowisku zostaną wprowadzone w momencie jej rozpoczęcia, czy dopiero po jakimś czasie.