Kurtyny wodne schłodzą mieszkańców. Gdzie ich szukać?

Mieszkańcy Torunia mierzą się z kolejną falą upałów, która w najbliższym tygodniu utrzyma się nad Polską. Szczególnie gorąco ma być do czwartku, 17 sierpnia. Temperatura w dzień może sięgać nawet 34 stopni, w nocy natomiast będzie wahać się od 18 do 20 stopni. Co robić, gdy upał uprzykrza życie? Na torunian czekają m.in. kurtyny wodne.

Kurtyny wodne – gdzie się znajdują?

Jednym ze sposobów na ochłodę jest skorzystanie z kurtyn wodnych. Specjalne instalacje stanęły przy węźle przesiadkowym przy alei Solidarności oraz na Rynku Staromiejskim i Nowomiejskim. W ostatnich latach instalowanie tego typu urządzeń w miastach stało się wyjątkowo popularne. Te stosunkowo niedrogie urządzenia to także atrakcja i frajda dla dzieci. Stawiane w najbardziej uczęszczanych miejscach ochłodzą i starszych, i młodszych.

Jak one działają?

Kurtyny wodne są nietypowym systemem. Woda po zetknięciu z powietrzem zmienia się w parę wodną, która daje w wybranym miejscu natychmiastowy efekt chłodzenia. Najczęściej instaluje się je w centrach miast, gdzie brakuje miejsc zacienionych, zieleni czy zbiorników wodnych. Szybko nagrzewający się asfalt czy bruk sprawia, że trudno wówczas o wytchnienie. Szukanie ochłody w innych miejscach

Nie tylko kurtyny wodne dają wytchnienie torunianom. Wielu z nich korzysta z dobrej pogody na letnich basenach. Znajdujące się Przy Skarpie, Szosie Bydgoskiej i na Campingu Tramp cieszą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Okoliczne plaże (w Zalesiu, Kamionkach, Mirakowie, Osieku, Józefowie, Chełmży) są oblegane przez mieszkańców całego powiatu.

Fontanny – dobra alternatywa?

Wiele osób w celu schłodzenia często wybiera chwilowe wejście do znajdujących się w pobliżu fontann. Przypominamy, że woda umieszczona w tego typu zbiornikach nie nadaje się ani do spożycia, ani do zażywania nawet kilkuminutowych kąpieli. Brak regularnych badań oraz zamknięty przepływ zdecydowanie wykluczają bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że w wodzie mogą znajdować się różne drobnoustroje (m.in. pałeczki salmonelli, bakterie gronkowca), szkło oraz zwierzęce odchody. Za kąpiel w miejskiej fontannie grozi mandat – nawet do 500 zł.

Ochrona przed upałem na zewnątrz – o czym pamiętać?

Podczas wysokich temperatur najlepiej unikać dużego wysiłku fizycznego. Należy pamiętać przede wszystkim o stałym nawadnianiu organizmu. Przebywając na zewnątrz, warto wyposażyć się w nakrycie głowy oraz lekką i przewiewną odzież. Stosowanie filtrów UV jest ważne, by nie doszło do poparzeń słonecznych. Wybierając się gdzieś autem, należy pamiętać, by nie zostawiać w nich zwierząt oraz dzieci – w razie zauważenia ich w zamkniętym aucie, warto powiadomić służby, a nawet i wybić szybę.

Jak się ochronić w domu?

Istnieje kilka sposobów ochrony przed upałem w domu. Warto na początek zadbać o to, by okna były zamknięte i zasłonięte. Wielu ludzi postępuje odwrotnie, wpuszczając przy tym ciepłe powietrze do swojego wnętrza. Wietrzenie mieszkania podczas wysokich temperatur najlepiej zostawić na noc. Wyłączenie urządzeń oraz ograniczenie gotowania również może pomóc. Posiadacze klimatyzatorów czy wiatraków z pewnością docenią ich działanie. I najważniejsze – nie zapominać o nawodnieniu.

Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona w Ciechocinku