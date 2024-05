Liderzy Lewicy w Toruniu. Oto ich propozycje na wybory do europarlamentu

Lewica w Toruniu: o mieszkaniach i bezpieczeństwie energetycznym

W ramach kampanii wyborczej Lewicy przed wyborami do Europarlamentu w piątek 31 maja do Torunia przyjechali jej liderzy: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz europoseł Robert Biedroń. Ten drugi kandyduje w okręgu obejmującym Warszawę i okoliczne powiaty. W Toruniu obaj panowie zachęcali przede wszystkim do głosowania na Lewicę i osoby startujące do PE z województwa kujawsko-pomorskiego.

- Wynik najbliższych wyborów zadecyduje o tym, w jakim kierunku pójdą Polska i Europa nie tylko w najbliższej kadencji, ale w najbliższych pokoleniach. Trzeba iść głosować, by powstrzymać radykalne ant europejskie i antypolskie siły, które chcą rozsadzić Unię Europejską od środka. W obecnej sytuacji, będąc w Toruniu można nawiązać do postaci Mikołaja Kopernika. Wstrzymał on słońce i ruszył ziemię, a my musimy wstrzymać skrajną prawicę i skłonić Polaków, by poszli głosować. Lewica idzie do Parlamentu Europejskiego po to, po to, by rozwiązać problem braku mieszkań, młodzi ludzie mogli planować swoje życie. Idziemy też po to, by Polki miały takie same prawa jak Francuzki, Holenderki czy Belgijki. Nie może być tak, że Rydzyk i Kaczyński będą decydować o życiowych wyborach kobiet. W tych wyborach będzie się także decydować los Torunia - czy będzie Rydzykowem czy Wielgusowem. Pochodząca z Torunia Joanna Scheuring-Wielgus jest symbolem postępowej Polski, także Piotr Kowal, lider naszej listy w województwie kujawsko-pomorskim.