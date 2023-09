Limit zużycia prądu wzrośnie z 2000 do 3000 kWh. Wyższe rachunki za prąd będą obniżone Justyna Wojciechowska-Narloch, Agnieszka Domka-Rybka

Niektórzy mieszkańcy Torunia i okolic dostają teraz dużo wyższe rachunki za energię elektryczną. Jednak wkrótce zostaną one obniżone - to efekt nowych przepisów. Użytkownicy, którzy przekroczyli obecny limit zużycia energii skorzystają z nowego, wyższego progu. Wyjaśniamy jak to będzie wyglądać.