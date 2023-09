Co dalej z miejskim koronerem? Władze Torunia podjęły decyzję

Toruń. Kto stwierdza zgon w mieście?

- Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgon i jego przyczyny powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie - wyjaśnia Malwina Jeżewska, rzeczniczka prasowa prezydenta Torunia. - Przepisy nie odpowiadają na pytanie, co w sytuacji, gdy osoba zmarła nie leczyła się w ostatnich latach swojego życia u żadnego lekarza albo uzyskiwała świadczenia u lekarza oddalonego o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania.

W takiej sytuacji, miasto w czerwcu zawarło pilotażowo trzymiesięczne umowy z trzema toruńskimi placówkami medycznymi. W sierpniu, przy okazji badania rynku przez urząd, do ratusza zgłosiły się te same trzy instytucje, z którymi zawarto już porozumienie. Miasto zdecydowało się na przedłużenie tych umów do grudnia.