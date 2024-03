Lokatorzy kontra TBS. We Wrocławiu ostatnio przegrali w sądzie, a w Toruniu? Spór dotyczy wysokich podwyżek czynszów

Na wojnę o podwyżki z TBS-em

Niekorzystny wyrok dla 593 lokatorów TBS we Wrocławiu. Będzie apelacja

Co więcej, w ustnym uzasadnieniu wyroku sąd odniósł się do postulatu lokatorów i orzekł, że TBS Wrocław ma prawo do generowania zysku, który może być przeznaczany przez spółkę na działalność statutową.

- Dla mieszkańców szokujące jest nie tylko to, że kolejny sędzia tak diametralnie różni się w interpretacjach tej samej ustawy, ale również to, że wyroki wydane przez poszerzone składy 3-osobowe sądu okręgowego, wyższego od rejonowego, nie wpłynęły na wyrok niższej instancji - podkreśla portal "Obywatel TBS".

Już dziś wiadomo, że przynajmniej część lokatorów będzie się odwoływać. Wtedy sprawa trafi do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Lokatorzy z Jaru kontra TTBS. Od roku sprawa w sądzie. Co się dzieje?

Przypomnijmy, że TTBS tak wysokie podwyżki tłumaczył wzrostem kosztów obsługi kredytów bankowych. Bloki na JAR-ze wzniesiono akurat w oparciu o kredyty komercyjne, a nie o kredyty wspierane przez państwo, jak ma to miejsce w innych przypadkach. To ma być główny powód aż 37-procentowej podwyżki czynszów zafundowanej mieszkańcom opisywanych budynków.

-Biegły podtrzymał swoją opinię, ale został zobowiązany przez sąd do złożenia kolejnej - opinii uzupełniającej (już pisemnej) co do zarzutów zawartych w pismach, które dziś mu doręczono. (...) W związku z powyższym, z uwagi na to, że jeszcze otrzymamy jedną opinię biegłego, sąd odroczył termin, nie wskazując konkretnej daty, ponieważ do tej kolejnej opinii mogą pojawić się kolejne zarzuty stron, a w ich konsekwencji kolejne wnioski dowodowe. Dlatego sąd dopiero po otrzymaniu opinii i ewentualnych wniosków dowodowych wyznaczy datę kolejnej rozprawy - przekazał radca prawny Marcin Zatorski.