Łosie znów pojawiły się na toruńskich ulicach. Problem robi się coraz większy

W nocy z 4 na 5 stycznia łosia ekipa wkroczyła na ulicę Kusocińskiego na Skarpie.

To nie pierwsza taka wizyta na tym osiedlu. Przypomnijmy, że we wrześniu zeszłego roku klępa z dwoma łoszakami paradowały po terenie Szkoły Podstawowej nr 32 na Kosynierów Kościuszkowskich. Mieszkańcy osiedla twierdzą, że przyzwyczaili się już do widoku tych zwierząt. Podobno takich wizyt jest dużo więcej. Niektórzy boją się ogromnych osobników, a inni - wręcz przeciwnie, są zachwyceni ich widokiem. Tych drugich, sądząc po komentarzach na facebookowej stronie grupy "Na Skarpie Toruń", na której znaleźliśmy informację o wizycie zwierząt, jest więcej.

"Witajcie znów przyjaciele. Czyli jednak Mikołaj poleciał bez Was...", "Toć tylko na plac zabaw chciały na chwilę a tu zaraz paparazzi.", "Słodziaki", "Stali bywalcy", "Biedne łosie, a gdzie one mają się podziać, skoro wszędzie tylko beton." - to tylko niektóre z komentarzy.