Szkoła przy Strzałowej ruszy od września. To szybciej niż zakładano

- Sam wykonawca, firma Strabag zaproponował nam skrócenie tego okresu - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów. - Prace są już bardzo zaawansowane. Obecnie jesteśmy umówieni, że wykonawca odda nam obiekt do użytku do końca czerwca. Przy czym będzie to stan prawie wykończony, umowa mówi, że to Strabag zadba o wszystkie "większe" rzeczy - wyposażenie kuchni, meble czy wyposażenie sportowe. Miasto będzie miało dwa miesiące wakacji, by uzupełnić to wyposażenie o mniejsze rzeczy, typu komputery, tablice interaktywne lub kubki i talerze do stołówki. Właściwie to zajmie się tym nowy dyrektor. Niebawem ogłosimy konkurs na to stanowisko, żeby miał jak najwięcej czasu na pozałatwianie wszystkich spraw, nie tylko związanych z wyposażeniem szkoły, ale i skompletowaniem kadry nauczycielskiej.