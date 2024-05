Majówka zachęca do spacerów po parkach i lasach. Na jakie zwierzęta musimy uważać?

Długi weekend zachęca do spacerów. W ich trakcie możemy natknąć się na dzikie zwierzęta. Jak powinniśmy się wówczas zachować?

- Pamiętajmy, że to ludzie w większości weszli na tereny, które zamieszkiwała wcześniej dzika zwierzyna - mówi Grzegorz Karpik z toruńskiego oddziału Polskiego Związku Łowieckiego. - Możemy ją więc napotkać w każdej chwili. Generalnie najważniejsza zasada jest taka, żeby zejść jej z drogi. Jesteśmy właśnie w okresie, w którym rodzą się dziki, sarny, jelenie czy łosie. Pamiętajmy, że ich mamy, gdy wyczują zagrożenie, są w stanie zaatakować. Dlatego apeluję, by podczas spacerów po lesie nie spuszczać w obecnym okresie psów, bo to może doprowadzić do konfliktów. Wiem, że pokusa jest spora, ale nie róbmy sobie też selfie z napotkanym zwierzakiem. Możemy go sobie poobserwować, ale z daleka.