Mały basen w Aqua Toruń nieczynny. Będzie gotowy na Dzień Dziecka

Wykonali prace serwisowe

Będą "Sportowe wakacje"

- Mamy zaplanowany cykl imprez sportowych, choćby w ramach akcji "Sportowe wakacje" – twierdzi dyrektor MOSiR-u. - Do prac serwisowych przystąpimy dopiero we wrześniu. Prawdopodobnie przerwa technologiczna potrwa od trzech do czterech tygodni.

Aqua Toruń to park wodny z kilkoma basenami, zjeżdżalniami, rwącą rzeką, światem saun i salami do ćwiczeń, który powstał dwa lata temu w miejscu dawnego basenu "elanowskiego" przy ulicy Bażyńskich. Trzykondygnacyjny kompleks basenowy ma powierzchnię ponad 5 tys. metrów kwadratowych. Oprócz basenu sportowego i rekreacyjnego z dwiema zjeżdżalniami, w kompleksie znajduje się najnowocześniejsza w Toruniu strefa saun, dwie salki do squasha, sale do zajęć fitness. W ofercie m.in. zaplanowane zostały zajęcia, m.in.: aerobic, crossfit, fitness, cycling, aqua cycling, aqua aerobic, joga.