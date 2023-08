Marek Nienartowicz: Na tym spadochronie wicemarszałek na nieznanym gruncie by wylądowała [FELIETON: MINĄŁ TYDZIEŃ]

To nie - broń Boże! - kampanijne granie! To niedzielny koncert orkiestry Vabank w samiutkim centrum Torunia

No i znów zmieniona została. Kto? Niedoszła prezydent Polski, czyli wicemarszałek Kidawa-Błońska z PO, rzecz jasna.

Obejrzyj wideo: Nudzisz się w Toruniu? CSW zaprasza na wakacyjne wycieczki tematyczne!

Trzy lata temu – przypomnieć wypada - na prezydenta Trzaskowskiego z Warszawy. Teraz „jedynką” na liście KO, której przewodnią siłą PO jest, do Sejmu w okręgu z Toruniem i okolicą być miała. Jeszcze kilka dni temu pewne to się zdawało. Tyle że w środę się okazało, iż wicemarszałek z tej koncepcji zrezygnowała i start do Senatu z okręgu część Warszawy obejmującego wybrała. Bohaterska to decyzja, bo „jedynką” w Toruniu i okolicy będąc, kobiecy parytet w czołówkach list KO umacniać miała. Powód rezygnacji? Taki jak trzy lata temu – widmo porażki. Na tym politycznym spadochronie wicemarszałek Kidawa-Błońska na nieznanym sobie toruńskim i okolicznym terenie by przecież wylądowała. Przez elektorat pewnie jako pani znana z telewizji i innych mediów rozpoznana by została, ale to niewiele. A czasu na lans przed głosowaniem dramatycznie mało jest - mniej niż półtora miesiąca. Bo kampania wyborcza z końcem wakacji, czyli z początkiem września na dobre ruszy. A rozwieszenie plakatów nie wystarczy. Tu okręg calutki objechać wypada, z ludźmi pogadać, nad losem ich zapłakać.

Owszem, „jedynka” to miejsce ogromnie mocno „biorące”. Bo wielu wyborców z automatu krzyżyk przy niej stawia. Innych bardzo wielu też jednak nazwiska sprawdza, a że spadochroniarze polityczni niezbyt lubiani są, to przez konkurencję z tej samej listy lepszymi wynikami często przeskakiwani bywają. A i przepaść w wyborach, mimo tak dobrej pozycji, mogą. Spotkać to i wicemarszałek by mogło, bo na liście KO kilkoro kandydatów gotowych do takiego przeskoku widać.

Tak przy okazji - prezes Szczucki z Rządowego Centrum Legislacji, który „jedynką” na liście PiS-u w Toruniu i okolicy być ma, mocno to na uwadze zdaje się mieć. I by rozpoznawalność tu zdobyć, kampanię wyborczą od miesięcy prowadzi. Choć oficjalnie ledwie od nieco ponad tygodnia trwa ona.

I tak to po rezygnacji wicemarszałek Kidawy-Błońskiej poseł Myrcha „jedynką” na liście KO w Toruniu i okolicy został. Choć pod Warszawę czas jakiś temu się przeprowadził, to za swojaka uważany jest i w Sejmie na kolejną kadencję bez problemu zapewne się utrzyma. O jedno miejsce na liście poseł Myrcha się przesunął. Podobnie – większość towarzystwa z listy KO. W tym poseł Szramka, który awans z „siódemki” na „szóstkę” zaliczył. Ciekawa to historia byłego antysystemowca od Kukiza. Lat temu osiem jako jego człowiek do Sejmu się dostał. Z czasem poseł Szramka coraz bardziej systemowy się jednak robi. Bo cztery lata temu dzięki koalicji z PSL-em w Sejmie się utrzymał, a teraz z PO się sprzymierzył.

Największy awans na liście KO eksposeł i ekswiceminister Karpiński zaliczył. Bo ostatni na niej być miał, czyli dwudziesty szósty, a na „dziesiątce” wylądował. Tyle że to awans przez łzy jest raczej. Bo ostatnie miejsce tak zwanym biorącym bywa. Decyzją przewodniczącego Tuska dla kandydatki z AgroUnii zwolnić je trzeba było. A z toruńskich szeregów PO słychać, że eksposłowi Karpińskiemu mocno na powrocie do Sejmu zależy. Na kampanię w powiatach stawia. Choć przecież kandydatem PO we wiosennych wyborach na prezydenta Torunia być ma. Poseł to brzmi dumnie – widać uznał, że nim będąc mocniejszy do walki z prezydentem Zaleskim stanie.

A co tam u konkurencji KO? Tylko rozeznanie w „jedynkach” w Toruniu i okolicy w zasadzie mamy. Pisowską wspomniany prezes Szczucki będzie. W Konfederacji też spadochroniarz z Warszawy, czyli eksposeł Wipler, z tej pozycji wystartuje. Wicemarszałek Sosnowski z zarządu województwa informację mą sprzed tygodnia potwierdził, że listę Trzeciej Drogi, czyli sojuszu PSL-u i Polski 2050, otworzy. No i posłanka Scheuring-Wielgus w internetach dać znała, że "jedynką” Lewicy będzie.