Marian Rose urodził się 90 lat temu. Będzie książka o słynnym żużlowcu

Przez całą karierę nigdy nie wystąpił w najwyższej klasie rozgrywkowej, stale broniąc barw klubu z Torunia, wówczas II-ligowego średniaka. Mimo braku codziennego kontaktu z krajową elitą znalazł się w reprezentacji Polski, najpierw szerokiej, a następnie tej najwęższej, z którą w 1966 roku na torze we Wrocławiu wywalczył drużynowe mistrzostwo świata . Indywidualnie także zaszedł daleko - rok przed wrocławskim triumfem awansował w roli rezerwowego do finału IMŚ . W Londynie nie otrzymał szansy wyjazdu na tor, ale już sam fakt zakwalifikowania się na Wembley, nawet jeśli w rezerwie, był dowodem jego klasy sportowej.

W Toruniu Rose był prawdziwym idolem tłumów . W meczach LPŻ, a później Stali Apatora, był najczęściej nieomylny i seryjnie zdobywał komplety punktów. Fani mogli go spotkać nie tylko na stadionie. W LPŻ pracował jako instruktor nauki jazdy, a w późniejszych latach został taksówkarzem - wielu kibiców do dziś pamięta, że miało okazję jechać jego warszawą.

Będzie książka. Szukamy kolejnych wspomnień!

Rose urodził się 90 lat temu - dokładnie 15 sierpnia 1933 roku. Okrągła rocznica urodzin żużlowca to dobry moment, by przybliżyć jego sylwetkę i oddać głos tym, którzy znali go najlepiej. W bieżącym roku w Toruniu ukaże się poświęcona mu książka, której autorem jest wyżej podpisany. Rosego będą w niej wspominali ci, którym był bliski, a którzy do tej pory najczęściej nigdy nie wypowiadali się na jego temat publicznie - członkowie jego rodziny, przyjaciele, żużlowcy, taksówkarze. Nie zabraknie także nieznanych do tej pory zdjęć, zarówno żużlowych, jak i prywatnych, a także rozmaitych pamiątek i dokumentów, nie tylko związanych ze sportem.