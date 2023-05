Matura. W piątek był angielski "na luzie", w poniedziałek matematyka na poważnie

Wychodzili zadowoleni

Po polskim w piątek przyszła pora na język angielski. Wśród uczniów nie budził on negatywnych emocji, szczególnie, że do tego roku angielski pojawiał się jako ostatni z obowiązkowych egzaminów pisemnych. Młodzi ludzie traktowali go ,,na luzie".

Matura z języka angielskiego wśród maturzystów ma opinię raczej prostej. Jak było tym razem? Zapytaliśmy o to w I i X LO w Toruniu.

- W porównaniu do próbnych, była bardzo przyjemna, wręcz prosta. Zaskoczyło mnie jedynie jedno słówko, co w odniesieniu do całej matury jest mało znaczące - stwierdziła Paulina Twarowska, absolwentka "jedynki".