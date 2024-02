Michał Zaleski kandydatem w wyborach na prezydenta Torunia. Start w nich ogłosił w nocy w internecie

Wybory 2024. Prezydent Zaleski ogłasza swój start na Facebooku

Sytuacja zmieniła się o godzinie 0.01 w piątek 1 marca. Wówczas na Facebooku pojawił się materiał wideo, którym

oficjalnie inaugurowana została kampania wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego. Michał Zaleski zaprezentował się jako kandydat na prezydenta Torunia na kadencję 2024-2029.

- Start nie jest początkiem. By stanąć na starcie, trzeba mieć za sobą długie przygotowania. Znać cel i mieć determinację, by go osiągnąć. Znać przeszkody i mieć doświadczenie w ich pokonywaniu. Żeby odnieść sukces, trzeba być gotowym do ciężkiej pracy. Każdego dnia. Ja jestem gotów. Dlatego staję do tego wyścigu. Staję do wyborów Prezydenta Miasta Torunia - powiedział Michał Zaleski w materiale wideo.

Michał Zaleski nieco zaskoczył nocną, internetową deklaracją. Panowała opinia, że start w wyborach na prezydenta Torunia ogłosi po poniedziałku 4 marca. Tego dnia jako obecny prezydent miasta kończy cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych osiedli Torunia - spotkaniem na starówce. Wcześniej prezydent Zaleski odcinał się od sugestii, że te osiedlowe wizyty są elementem jego kampanii wyborczej. Poniedziałkowe spotkanie się w nią wpisze.