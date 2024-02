Koalicja ruchów miejskich: Czas odmienić Radę Miasta Torunia. My zrobimy to lepiej

- Dotychczas Rada Miasta była przedłużeniem decyzji podejmowanych przez prezydenta Michała Zaleskiego, głosowania 25 do 0 były regułą - mówi Ryszard Mosiołek z Obywatelskiego Torunia. - Kandydujemy do Rady Miasta, aby to zmienić. Aby to władza uchwałodawcza decydowała o kierunkach rozwoju miasta, w oparciu o głosy torunianek i torunian. Prezydent, jako organ wykonawczy, będzie dokładnie tym, kim powinien być, czyli realizatorem wypracowanych przez Radę pomysłów na miasto. Zostanie przywrócona zapomniana w Toruniu funkcja kontrolna Rady nad prezydentem. Głos mieszkańców będzie traktowany z należytą powagą, a pomysły wychodzące z Rady Miasta będą z nimi konsultowane.