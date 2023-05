Mickiewicz i Żeromski na maturze z polskiego. Jak poszło zdającym w Toruniu?

Polski na początek

Tematem rozprawki dla Formuły 2015 było ,,Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka“. Po raz kolejny CKE postanowiła postawić na utwór A. Mickiewicza ,,Pan Tadeusz", co zaskoczyło absolwentów na plus. Drugi temat do wyboru to ,,Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń". Tu należało się odwołać do ,,Przedwiośnia" S. Żeromskiego. W nowej formule tematy wypracowań były następujące: ,,Człowiek – istota pełna sprzeczności” oraz ,,Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?”