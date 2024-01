Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych w Toruniu. Tak działa od środka!

Tu rządzi ciepła, domowa atmosfera

Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych już otwarta! Jest to miejsce, którego Toruń potrzebował, o czym śmiało mówią odwiedzający. Już od samego wejścia do kawiarenki gości wita ciepła, domowa atmosfera. Czekają na nich wygodne fotele, pufki oraz stoliki, na których w późniejszym czasie stawiana jest ciepła kawa czy herbata. Nie brakuje także słodkiego poczęstunku i czasopism, by sprawdzić, co dzieje się w świecie.

– Zapraszamy w każdy czwartek i piątek! – mówią radośnie twórcy tego miejsca.

I choć w głównej mierze powstało z myślą o seniorach, każdy, kto tylko ma chęć wpaść do kawiarenki, jest mile widziany. Bo jak sama nazwa wskazuje, ma być to miejsce międzypokoleniowe, otwarte na wszystkich. Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom utworzył kawiarenkę we współpracy z Toruńskim Sztabem Pomocy Ukrainie. Sztab udostępnił pomieszczenie, gdzie spotykają się seniorzy.