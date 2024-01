Polsko-holenderskie trojaczki z Torunia z wizytą u prezydenta. Poznajcie Rozalkę, Marysię i Bernarda

Trojaczki z wizytą u prezydenta

Rozalia, Marysia i Bernard – to imiona polsko-holenderskich trojaczków, które na świat przyszły 3 listopada. Wraz z dumnymi rodzicami i dziadkami, także tymi z Holandii, odwiedziły Michała Zaleskiego, prezydenta miasta Torunia, który z okazji ich narodzin przygotował specjalny prezent – przyczepkę, którą można podpiąć do roweru bądź użytkować jak wózek. Oczywiście przeznaczona będzie do użytku, dopiero gdy dzieci podrosną.

– Idealny prezent dla Holendrów! – żartował dziadek, ciesząc się przeogromnie.

Pani Anna, mama trojaczków, pochodzi z Torunia. Swojego męża Alexa poznała także tutaj. I jak żartuje, jest on jednym z niewielu Holendrów, którzy do Polski przyjechali do pracy, a nie odwrotnie. Polsko-holenderskie małżeństwo o tym, że będzie aż troje dzieci, dowiedzieli się już w siódmym tygodniu ciąży. Wcześniej w rodzinie ciąż mnogich nie było, dlatego też trzy mocno bijące serca, które pokazały się podczas USG, były ogromnym zaskoczeniem.