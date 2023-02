Mikołaj Kopernik zaprasza na urodzinowy tort! Był w czwartek w naszej redakcji

W czwartek przed południem mieliśmy w naszej redakcji przy ul. Grudziądzkiej niezwykłego gościa. Przybył do nas....sam Mikołaj Kopernik, a konkretnie jego głowa. Astronom wpadł do nas wraz z przedstawicielką Toruńskiej Agendy Kulturalnej, by zaprosić na swoje urodziny. Ta wizyta to sposób na promocję tego wydarzenia. My natomiast dostaliśmy unikalną okazję, by złożyć astronomowi życzenia.