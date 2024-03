Mitralieza, kugleśpryca, czyli kolejna ognista bestia w Muzeum Twierdzy Toruń

Wiek XIX był fascynujący. Świat gwałtownie przyspieszył, a jego siłą napędową były m.in. liczne rzesze wynalazców, którzy przecierali szlaki na jakich wcześniej nawet Leonardo da Vinci nie bywał. Jedne wynalazki spowodowały, że książki Juliusza Verne`a przestawały być fantastyką naukową, inne zaś wyniosły fantastykę na zupełnie nowe poziomy. Co ciekawe, różnym koncepcjom z tamtego stulecia zdarza się wracać w zmodyfikowanej postaci. Tak na przykład stało się w przypadku armat rewolwerowych, bohaterek styczniowego spotkania w Muzeum Twierdzy Toruń, poświęconego historii wojskowości. Przypomnijmy, że do toruńskich fortów trafiły one w latach 80. XIX wieku i pozostały tam do końca istnienia niemieckiej Twierdzy Toruń. W czasach ciężkich karabinów maszynowych były już dość archaiczne, jednak wciąż mogły siać spustoszenie wśród nieprzyjaciół, którym udałoby się dotrzeć do fosy któregoś z fortów. Po rozwiązania stosowane w tych armatach sięgnęli w drugiej połowie XX wieku konstruktorzy karabinów lotniczych.