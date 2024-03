Remonty toruńskich dróg posuwają się do przodu

Jedna już skończona

W 2025 roku zostaną zakończone dwie największe inwestycje, czyli rozbudowa Szosy Okrężnej i budowa dróg na osiedlu Jar. Ta pierwsza zmieni się na odcinku prawie 780 metrów. Powstanie tu zupełnie nowy układ drogowy. M. in. do dyspozycji kierowców będą dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu i powstanie rondo turbinowe na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina. Remont zakończy się w sierpniu 2025 roku, podobnie jak inwestycja na Jarze. Tam z kolei powstanie 1800 metrów nowych dróg. Rozbudowana zostanie ulica Strobanda na odcinku 510 m (od skrzyżowania z ul. Watzenrodego w kierunku zachodnim), z kolei ulica Watzenrodego zmieni się na odcinku od skrzyżowania z ul. Strobanda, w kierunku północnym, do ulicy Heweliusza. Powstanie tu nowa jezdnia wraz z przejazdem przez torowisko, zatoka autobusowa, chodnik, ścieżka rowerowa oraz wyniesione skrzyżowania. Przewiduje się także budowę 650-metrowego odcinka ul. Heweliusza (od nowego fragmentu ul. Watzenrodego w kierunku zachodnim, wokół pętli tramwajowej, aż do tzw. „drogi dojazdowej”).