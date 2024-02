Młodzież zmieni to miasto. Jakie propozycje dla niej ma kandydat KO na prezydenta Torunia?

Wybory 2024 w Toruniu. Czego oczekują młodzi torunianie?

Inne oczekiwania młodzieży dotyczą funduszy na inicjatywy kulturalne młodzieży oraz działań zapewniających przestrzeganie praw ucznia.

Konkretne propozycje przedstawił Hubert Maciejewski. Jest on przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Torunia, będzie kandydował do dorosłej Rady Miasta z listy KO.

- Decydenci pomijają temat młodzieży, dlatego potrzebna jest Komisja Szkolnictwa i Inicjatyw Młodzieżowych w Radzie Miasta. Zajęłaby się realizacją postulatów młodych i dialogiem z nimi. Potrzebne są szkolne budżety partycypacyjne. Trzy miesiące temu zgłosiłem projekt w tej sprawie do pana prezydenta. Dotąd nie otrzymałem jednak odpowiedzi. Co do komunikacji miejskiej, to zdecydowana większość pasażerów to młodzi ludzie - uczniowie, studenci, osoby pracujące. Dlaczego musi być tak, że ich celem staje się posiadanie samochodu? Niech nadal korzystają oni z komunikacji miejskiej, która musi jednak spełniać ich oczekiwania. Do realizacji tego potrzeba młodych ludzi w składzie Rady Miasta - mówił Hubert Maciejewski.