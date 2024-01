Toruń. Ale wstyd! Nękał Ukraińców przez internet. Sąd ujawnił jego nazwisko - pojawi się w prasie i na tablicy Urzędu Miasta Małgorzata Oberlan

32-letni torunianin nękał przez Facebooka i messengera obywateli Ukrainy. Niedawno usłyszał za to wyrok. Dodatkową karą będzie podanie go do publicznej wiadomości. Pojawi się w gazecie i na tablicy Urzędu Miasta Torunia.