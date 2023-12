Morsy w Zalesiu. To była wielka inwazja świętych Mikołajów! [galeria]

Inwazja świętych Mikołajów: to były dziesiątki morsów

Zumbę podczas inwazji poprowadziła Kamila Kowalska. Nie zabrakło wspólnych zdjęć - w wodzie i na plaży. Kto chciał, mógł napisać listy z życzeniami. Nie zabrakło słodkich upominków dla wszystkich, którzy przyłączyli się do tej magicznej inwazji. Na plaży zapłonęło ognisko. Chętni mogli upiec w nim kiełbaski.

- O to właśnie w morsowaniu chodzi. To nie tylko okazja do kąpieli, ale także do spotkania z szerokim gronie. Dlatego morsów z każdym tygodniem przybywa - wyjaśnia Krzysztof Stróżyński, mors z piętnastoletnim stażem.