Na Szosie Okrężnej w Toruniu znów będziemy mieli zmianę w ruchu

Remont i rozbudowa Szosy Okrężnej to największa inwestycja w ramach pakietu realizowanego z finansowym wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przypomnijmy, że cała inwestycja wynosi 61 milionów złotych (dofinansowanie z rządu wynosi 30 milionów) i obejmuje, oprócz Szosy Okrężnej, ulice: Łokietka, Łączną, Pająkowskiego, Drogę Trzeposką, Hebanową, Platanową, Olenderską, Watzenrodego i Strobanda. Na tych ulicach prace już trwają, Toruń pozyska łącznie ponad sześć kilometrów dróg.

Przebudowa Szosy Okrężnej ruszyła 2 października tego roku. Ulica zmieni się na odcinku prawie 780 metrów. Po zakończeniu prac powstanie tu zupełnie nowy układ drogowy. Do dyspozycji kierowców będą dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Wzdłuż ulicy, po stronie wschodniej, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra i chodnik o szerokości 2 metrów. Z kolei po stronie zachodniej będzie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,50 metra. Powstanie też rondo u zbiegu Szosy Okrężnej z ulicą Gagarina. Umowny termin zakończenia prac, które kosztują 18.436.897,36 złotych, to sierpień 2025 roku.

Roboty podzielono na pięć etapów. Obecnie są one realizowane w pobliżu skrzyżowania ulicy Gagarina z Szosą Okrężną.