Na takie wsparcie mogą liczyć seniorzy w 2024 roku. Co jeszcze wpadnie do kieszeni emerytów? Sprawdź szczegóły

Dla seniorów niezwykle ważnymi świadczeniami są renty i emerytury. Nie ma wątpliwości, co do tego, że dla wielu spośród nich, którzy mają najniższe świadczenia, ich wysokość jest co najmniej niewystarczająca. Dane jasno pokazują, że w ubiegłym roku emeryturę głodową pobierało prawie 400 tysięcy osób! Jednocześnie ceny produktów wciąż drożeją - a wraz z powrotem stawki VAT na żywność problem będzie jeszcze większy. Dlatego też najbiedniejsi emeryci i renciści mogą liczyć na konkretne dodatki i zasiłki. Co dokładnie im przysługuje?

500 plus dla seniora - warunki

Zacznijmy od świadczenia przyznawanego osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jest to tzw. 500 plus dla seniora.

Do otrzymania tego świadczenia konieczne jest spełnienie pewnych wymogów:

posiadanie obywatelstwa RP lub posiadanie prawa do pobytu na terenie Polski.

Bycie niezdolnym do samodzielnej egzystencji - to musi być stwierdzone w odpowiednim orzeczeniu.

Po spełnieniu tych wymogów osoby bez uprawnienia do renty i emerytury oraz bez prawa do innych świadczeń pieniężnych pochodzących ze środków publicznych otrzymują 500 zł miesięcznie.

W przypadku tego świadczenia próg dochodowy wynosi 1919,33 zł.

Złożenie wniosku o 500 plus dla seniora

W celu postarania się o dodatkowe wsparcie trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Można to zrobić drogą internetową, ale też nie ma problemu z tym, aby udać się bezpośrednio do urzędu. W każdej placówce ZUS wniosek może zrobić zarówno sam zainteresowany, jak i opiekun faktyczny, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy.

Dla kogo wyższe 200 plus?

Innym, nowszym świadczeniem jest specjalny dodatek dla ratowników górskich oraz seniorów strażaków ochotników. Jest to dożywotnie świadczenie wypłacane niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury. Jest to kwota wynosząca dokładnie 258 złotych (wyższa od 1 marca ze względu na waloryzację świadczeń i dodatków). Dodatek ratowniczy wypłacany jest po złożeniu wniosku do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki są wypłacane do 15. każdego miesiąca.

Dodatek ratowniczy jest wypłacany:

mężczyznom po 65. roku życia, jeśli jednocześnie brali czynny udział w akcjach lub działaniach ratowniczych przez okres co najmniej 25 lat.

kobietom po 60. roku życia, które czynnie brały udział w akacjach ratowniczych lub działaniach ratowniczych przez przynajmniej 20 lat.

Najważniejsze dodatki dla emerytów i rencistów

Najlepiej znane są trzynastki i czternastki. Jednak to nie jedyne formy wsparcia dla seniorów. Inne niezwykle ważne omawiamy w galerii:

