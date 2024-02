Nadchodząca waloryzacja emerytury wyższa niż zapowiadano? Jest twarda deklaracja resortu! Prognozy waloryzacji redpp

Najnowsza zapowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oznacza, że podwyżki emerytur będą większe niż jeszcze niedawno uważano. Prognozuje się wysokość co najmniej 12,3% waloryzacji 1 marca 2024 roku - jest to początkowa wartość, którą spekulowano przez większość 2023 roku. Jednak pod koniec zeszłego roku i w styczniu coraz częściej mówiło się o nieco niższej waloryzacji wynoszącej 11,9%. Teraz jednak ma to być "minimalny" wzrost świadczeń. Ile zatem wyniesie minimalna podwyżka świadczeń emerytalnych? Kiedy poznamy dokładne dane?