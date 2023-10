Najbogatsze Polki! Sprawdziliśmy ile zarabiają najwyżej postawione businesswoman w kraju w 2023 roku. Ugięły nam się kolana!

Kim są najbogatsze Polki?

Najbogatsze Polki to nie tylko kobiety sukcesu w swoich dziedzinach, ale także bizneswoman, które z sukcesem inwestują i zarządzają swoimi fortunami. Ewa Chodakowska , Anna Lewandowska , Dominika Kulczyk i Agnieszka Radwańska to inspirujące przykłady silnych i niezależnych kobiet, które udowadniają, że sukces można osiągnąć niezależnie od płci.

Kosmiczne zarobki, które powalają na kolana

Ich roczne zarobki mogą przyprawić o zawrót głowy, ale to efekt ich ciężkiej pracy, determinacji i pasji do tego, co robią. Polska może być dumna z takich wyjątkowych kobiet. Jest ich więcej!