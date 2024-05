Podwyżki płac w roku 2024. Widoczne rosnące zarobki - kolejni pracodawcy zapowiadają zwiększenie wysokości wypłat

Już nawet 43 procent firm w Polsce planuje podwyższyć pensje swoim pracownikom w 2024 roku! Jest to wzrost aż o 4 punkty procentowe w stosunku do 2023 roku. Badania firmy Personnel Service "Barometr Polskiego Rynku Pracy" wskazują jednocześnie, że około 40 pracodawców planuje utrzymać poziom wynagrodzeń. Obecnie tylko 7% spośród nich deklaruje rozważenie obniżki płacy swoim pracownikom.

Podwyżki dla pracowników

Wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do 2023 roku to całkiem sporo. Obecnie aż 43 procent pracodawców planuje podwyższyć pensje swoim pracownikom. Tak wynika z raportu na I półrocze 2024 roku. Sytuacja wygląda więc korzystniej dla pracowników. Pytanie jednak brzmi: o ile wzrosną wynagrodzenia? Sam fakt podwyżek nie oznacza jeszcze ich poziomu. Na szczęście w badaniu dokonano również weryfikacji tej kwestii.

Jaki ma być poziom podwyżek wynagrodzeń?

Pracodawcy planują konkretne wzrosty wynagrodzeń. W badaniu uwzględniono przedziały wzrostu wynagrodzeń - przedstawiawmy wyniki wraz z procentem firm deklarujących takie podwyżki (ze wspomnianych wcześniej 43 procent firm, które to planują):

Wzrost od 1 do 5 procent - 11 procent firm;

Wzrost od 6 do 10 procent - 39 procent firm;

Wzrost od 11 do 15 procent - 29 procent firm;

Wzrost od 16 do 20 procent - 11 procent firm;

Wzrost od 21 do 30 procent - 2 procent firm;

Wzrost powyżej 31 procent - 1 procent firm.

7 procent firm nie potrafiło określić, o ile wzrosną wynagrodzenia.

Z powyższych danych widać, że wyraźnie największe podwyżki wynosić będą od 6 do 10 procent od od 11 do 15 procent. W przypadku osób zarabiających 5000 złotych brutto od 300 do 500 złotych podwyżki (39 procent) oraz od 550 do 750 złotych (29 procent).

Będzie redukcja zatrudnienia?

Również i tu można odnotować spadek - obecnie zwolnienia (delikatniej nazywane redukcją zatrudnienia) w praktyce deklaruje 16 procent przedsiębiorstw. Wydawać by się mogło, że to wiele, jednak w jest to spadek aż o 12 punktów procentowych. W 2023 roku było to bowiem aż 28 procent!

Nowe rekrutacje planuje aż 28 procent firm, czyli więcej niż w 2023 roku (wtedy było to 25 procent firm). Wzrost planowanego zatrudnienia jest największy w przypadku wielkich przedsiębiorstw (38 procent), a mniejszy w przypadku firm średnich (25 procent) oraz małych (22 procent).

Co z pracownikami? Jak oni oceniają sytuację?

Badanie duży nacisk kładzie również na to, jak sytuację oceniają pracownicy i na to, jakie jest ich nastawienie. W galerii przedstawiamy ich podejście m.in. do oceny sytuacji zawodowej.

Szczegóły tutaj:

