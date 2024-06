Naukowcy w aplikacji. Nowa propozycja od Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy"

- Pomysł wziął się stąd, że szukaliśmy koncepcji na popularyzowanie nauki nie tylko w Toruniu, ale także w całym województwie. W ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, w którym chodzi o promowanie polskich uczonych i badaczy, postanowiliśmy zrobić coś, czego jeszcze w naszym regionie nie było. Stworzyliśmy więc aplikację, która zawiera biogramy i ciekawostki o uczonych, ale także zachęca do podróży po województwie i pokazuje tych ludzi. Chcemy pokazać region z perspektywy popularnonaukowej, więc opracowaliśmy aplikację-mapę. W naszej ocenie jest to pierwszy taki projekt w Polsce, który łączy popularyzację nauki z działalnością turystyczną. Zależało nam na tym, żeby materiały były interaktywne, a także żeby aplikacja w możliwie jak największym stopniu była dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Materiałów audio można słuchać wieczorem w domu, ale można też robić to nawet jadąc autem w jakieś miejsce - pasażer może włączyć pliki audio w trakcie podróży - mówi Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy".

Nie tylko nauki ścisłe

Z poziomu odbiorcy można także tworzyć swoje własne trasy zwiedzania. Z listy miejsc wystarczy wybrać te, które daną osobę akurat interesują najbardziej.

- Chcemy w jak najszerszy sposób zaangażować odbiorców. Być może to ich do czegoś zainspiruje. Jeśli będą to nauczyciele, może przy pomocy tych materiałów przygotują coś dla swoich uczniów. Liczymy na to, że dostaniemy odzew od użytkowników i informacje, co by jeszcze można zrobić. Chcemy inspirować do dyskusji o tym, co jest ważne w nauce i kulturze na przykładzie biogramów i historii osób, a także ich działań. Naukę tworzą ludzie - tworzyli ją kiedyś, tworzą ją też dziś. Spójrzmy na mury z myślą, że kiedyś ktoś w tych murach mieszkał i być może pojawiła się tam jakaś koncepcja - zachęca Marcin Centkowski.