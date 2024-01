Nie można mówić, że w Toruniu jest brudno. Prezydent i jego ludzie dotarli na Rudak

Z tego co mówili mieszkańcy wynika, że urzędnicy urzędnicy do Domu Muz przy ul. Okólnej przyjechali autobusami komunikacji miejskiej, wysiadając przy ul. Podgórskiej i przechodząc przez jezdnię z jednego przystanku na drugi. Tak samo, jak każdego dnia robią to mieszkańcy. Jak wiadomo, od dawna walczą oni o utworzenie przejścia dla pieszych w miejscu, w którym w ubiegłym roku doszło do śmiertelnego wypadku. Podczas poniedziałkowego spotkania również była o tym mowa, a odpowiedź ze strony urzędników była taka sama - tam przejścia stworzyć nie można, ponieważ nie pozwalają na to przepisy oraz opinia biegłego specjalizującego się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Mieszkańcy domagali się również oświetlenia dwóch przejść już na Podgórskiej istniejących. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg obiecał, że oba trafią na listę przejść do doświetlenia.