Nie tylko archeolodzy. Jaki plan prac na Bulwarze Filadelfijskim?

- Obecnie prowadzone są następujące prace: drenaż na odcinku od Woli Zamkowej do ul. św. Jakuba, wykonywanie kanalizacji teletechnicznej, trasa kablowa w rejonie pawilonów nr 1 i nr 2 oraz mostu drogowego, budowa oświetlenia promenady na odcinku pawilon nr 1 i nr 2, roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanej jezdni - do końca czerwca planowany jest odcinek od kotwicy do Bramy Żeglarskiej. Trwają również prace związane z korytowaniem oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych ciągu pieszego na odcinku od mostu kolejowego w kierunku ul. Wola Zamkowa. Wykonawca rozpoczął także wykonywanie warstwy wierzchniej z desek z sosny skandynawskiej przy zejściach nr 2, 3, i 4. Przy pawilonach 1 i 2 trwa montaż desek na na tarasie oraz uchwytów pod balustrady. W najbliższym czasie planowany jest montaż balustrad i donic przy pawilonach, kontynuacja prac w obrębie jezdni w kierunku do Woli Zamkowej, kontynuacja budowy ciągu pieszego przy Wiśle, prace związane z wykonaniem nawierzchni zejść, prace archeologiczne przy hotelu Bulwar, a także kontynuacja prac związanych z oświetleniem i wykonaniem instalacji teletechnicznej - poinformowała Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego.