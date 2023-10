Nie wyobrażają sobie dnia bez lotek. Tak darterzy rywalizują o mistrzostwo Torunia

Zasady darta są proste: zawodnik zaczyna z 501 punktami na koncie. Rzucając lotkami do tarczy, musi zebrać tyle "oczek", żeby zejść do zera. Wygrywa zawodnik w parze, który szybciej wyrzuci 501 punktów. Wygrany trafia na zwycięzcę z innej pary w drabince turniejowej i tak do finału. - W naszej lidze trzeba zakończyć wartością podwójną, czyli rzutem, który trafi w zewnętrzny pierścień tarczy - wyjaśnia Paweł Pożerski, jeden z organizatorów toruńskiej ligi darta i założyciel Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Darta.