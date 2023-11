Nie żyje Andrzej Artur Falenta - nietuzinkowy księgarz, jeden z symboli akademickiego Torunia

To była najmniejsza z księgarni w Toruniu. Przed ponad trzema dekadami Andrzej Artur Falenta, świeżo upieczony polonista wynajął maleńkie pomieszczenie dawnej portierni. Choć było mikroskopijne, posiadało nie lada atut – wewnętrzne okno, które można było zmienić w witrynę. Nie była to jednak witryna jak inne, a raczej manifest księgarza.

"W krainie wiecznej będziem czytali"

A księgarzem był nadzwyczajnym – inteligentnym, oczytanym, w lot rozpoznającym potrzeby swoich gości. A do tego życzliwym i uczciwym. No właśnie – gości, bo do Falenty nie przychodziło się na zwyczajne zakupy. Wpadało się, aby pogawędzić, pospierać i nacieszyć jego nietuzinkowym, wysublimowanym poczuciem humoru. Wystarczy poczytać wspomnienia, które wysypały sie w internecie:

"Rozmawiał o książkach i odnosiłem wrażenie, że gdyby mógł, to rozdawałby je, a nie sprzedawał. W krainie wiecznej będziem czytali, czytali".