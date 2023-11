"Astronom Kopernik" w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Dzieło Jana Matejki można już oglądać!

Od niedzieli 12 listopada w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu można oglądać obraz „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” pędzla Jana Matejki. To wydarzenie towarzyszące tegorocznej odsłonie festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE.

Tegoroczna, trwająca tydzień odsłona festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE rozpoczęła się w Toruniu w sobotę 11 listopada. Tradycją jest, że towarzyszy mu zawsze wielkie wydarzenie kulturalne z innej niż film dziedziny sztuki.

Astronom Kopernik w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu

W tym roku festiwalowi EnergaCAMERIMAGE towarzyszy wystawa obrazu „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” pędzla Jana Matejki w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Z inicjatywy dyrektora i założyciela festiwalu Marka Żydowicza do Torunia na blisko dwa tygodnie trafiło arcydzieło najwybitniejszego reprezentanta nurtu historyzmu w malarstwie polskim. Jak podkreślają przedstawiciele organizującej festiwal Fundacji Tumult, to unikalne wydarzenie i niepowtarzalna szansa, by podziwiać obraz, który ma swoje niepodważalne miejsce w historii Polski szansa, z której skorzystać powinien zarówno każdy torunianin jak i goście naszego miasta. Prezentacja obrazu nawiązuje oczywiście do przypadającej w tym roku 550. rocznicy urodzin w Toruniu Mikołaja Kopernika.

Wystawa w Ratuszu Staromiejskim została otwarta dzień po inauguracji festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2023, czyli w niedzielę 12 listopada.

- To wydarzenie absolutnie niezwykłe z punktu widzenia muzealnictwa. Jest możliwe dzięki wielkiej życzliwości Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mamy tu obraz wielkiej klasy, który rzadko opuszcza jego mury - mówiła Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, którego główną siedzibą jest Ratusz Staromiejski. - Chcemy pokazywać wielkie dzieła sztuki malarskiej, by przy tej okazji zastanowić się, jak one wpływają na sztukę filmową albo na odwrót: jak w obecnych czasach na sztukę filmową wpływa malarstwo. Obraz "Astronom Kopernik" miał pojechać do Rzymu, ale przyjechał do Torunia, z czego jesteśmy bardzo dumni - podkreślał Marek Żydowicz.

Oprawą otwarcia wystawy był koncert "Cztery pory roku" w wykonaniu Towarzystwa Bachowskiego.

Z Krakowa do Torunia: Kopernik na wystawie w Ratuszu Staromiejskim

Dzieło Jana Matejki na co dzień podziwiać można w Krakowie, w gmachu Collegium Novum. W ostatnich 70 latach opuścił go zaledwie dwa razy. Prezentowano go tylko w National Gallery w Londynie i w Zamku Królewskim w Warszawie. W Toruniu obraz można oglądać w Ratuszu Staromiejskim do 24 listopada. Do zakończenia festiwalowi EnergaCAMERIMAGE, czyli do soboty 18 listopada, jest to możliwe za darmo.

Obraz przedstawiający Mikołaja Kopernika otoczonego przyrządami astronomicznymi i spoglądającego w natchnieniu w niebo powstał w 1873 roku z okazji 400. rocznicy urodzin wielkiego astronoma i najsłynniejszego torunianina. Pokazu dzieła nie uwzględniono jednak w oficjalnym programie obchodów rocznicy, jakie odbywały się wówczas w Krakowie. Jan Matejko zdecydował się samemu pokazać „Astronoma Kopernika" w sali krakowskiej Rady Miasta, a następnie już poza Galicją, w Warszawie i w Wiedniu. Obraz budził olbrzymie emocje i zainteresowanie, bardzo szybko został zakupiony z środków pozyskanych w trakcie składki publicznej i przekazany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, który jest jego właścicielem do dziś.

Dzieło pozostaje w dyspozycji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. „Astronom Kopernik rozmowa z Bogiem” to bez wątpienia najsłynniejsze malarskie ujęcie wybitnego torunianina, które od 150 lat kształtuje nasze wyobrażenie o Koperniku. Matejko w swej pracy wzorował się na zachowanych wizerunkach Kopernika, poszukując jednocześnie modela, który by im odpowiadał. Wybór padł na przyjaciela artysty – Henryka Levittoux – lekarza i miłośnika sztuki. Do obrazu pozował także dziewiętnastoletni siostrzeniec żony artysty, Antoni Serafiński.

Wystawa w Ratuszu Staromiejskim: co obok dzieła Jana Matejki?

Toruńska wystawa wzbogacona została o szkice Jana Matejki będące studium postaci Mikołaja Kopernika oraz unikalną, niezwykle zabawną karykaturę, w której malarz ukazał, w jakich warunkach powstawał obraz. W Sali Mieszczańskiej umieszczono także wielkoformatowy ekran, na którym wyświetlany jest film NASA pokazujący Słońce, będące centralnym punktem teorii Mikołaja Kopernika.

Kuratorem wystawy jest Marek Żydowicz, koordynatorkami - Agnieszka Swoińska i Dominika Krawańska. Wystawa powstała dzięki wsparciu zespołu Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jej organizatorem jest Fundacja Tumult. Partner główny wydarzenia to Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałymi są Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Z kolei festiwal EnergaCAMERIMAGE zorganizowany został przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Toruń.